نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع dirasat-gate.org لاستخراج نتائج القبول الموازي 2022 للجامعات العراقية بالرقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت البوابة الإلكترونية لـ وزارة التعليم والبحث العلمي بالعراق عن نتائج القبول الموازي 2022 للجامعات العراقية والذي يتم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بالرقم الامتحاني، حيث أعلنت نتيجة القبول الموازي للقبول الحكومي الخاص، كما تم الإعلان عن الحود الدنيا للقبول بكليات الطب التعليم الموازي 2022، وإليكم رابط الاستعلام عن النتائج القبول المركزي الجامعي 2021- 2022م.

نتائج القبول الموازي 2022 للجامعات العراقية

ظهرت نتائج القبول الموازي 2021- 2022 للقبول بالجامعات العراقية لكافة الطلبة والطالبات بجميع محافظات العراق، حيث تتضمن نتائج قبول التعليم الحكومي الخاص (صباحي) في الدور الثاني للعام الدراسي 2021- 2022، كما أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط، وكذلك نتائج الامتحان الخارجي لطلبة التعليم المهني للسنة الدراسية 2021- 2022، بينما نتائج القبول الجامعي من خلال موقع جامعة بغداد وموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة التعليم الموازي 2022

ظهرت نتيجة القبول الموازي 2022 في جميع المحافظات العراقية وهي:

محافظة أربيل-والبصرة- والانبار- والحدود الشمالية.

والرصافة الأولى والثانية والثالثة.

وكذلك الكرخ الأولى والثانية والثالثة.

كذلك محافظات المثنى والنجف وبابل.

وصلاح الدين وذي كار، وديالي.

ومحافظة كربلاء وميسان وواسط.

رابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يتم الاستعلام عن نتائج موازي العراق 2021- 2022 من الدخول على موقع وزارة التعليم العالي، ثم الدخول على الرابط المخصص للبحث، حيث يعرض الوقع كلا من:

نتائج قبول طلبة ذوي الشهداء للدراسة المسائية.

ونتائج القبول الحكومي الخاص الصباحي (الدور الثاني التكميلي).

وأيضًا نتائج قبول طلبة الدور الثاني التكميلي للسنة الدراسية 2021-2022.

وكذا نتائج قبول الطلبة ذوي الشهداء في الدراسة المسائية.

كذلك نتائج قبول طلبة القبول المباشر.

وكذلك قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية.

كيفية الاستعلام عن نتائج التعلمي الحكومي الصباحي

يستعلم بسهولة بالضغط على رابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثم اختيار نتائج التعليم الحومي الخاص، وعند الضغط على ((النتائج)) سوف يفتح لك ملف pdf متضمن تفاصيل نتائج الدور الثاني التكميلي وباقي الفئات للسنة الدراسية 2021- 2022، كما يمكنك البحث بالرقم الامتحاني أو الاسم، حيث يتضمن الملف: