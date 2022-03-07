NOW الان استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 جميع الاقسام برقم الامتحاني ومعدلات القبول الموازي عبر موقع epedu.gov.iq

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 نستعرضها حيث عمليات البحث على جوجل تتزايد ساعة تلو الأخرى بحثاُ على تلك النتائج التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخراً عليه سنتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بالتفصيل طريقة الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج اون لاين

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

أشارت مؤخراً وزارة التربية والتعليم العراقية على امكانية اجراء الاستعلام عن نتائج قبول الموازي التي تم الإعلان عنها رسمياً عبر شبكات الانترنت، حيث دعت وزارة التربية والتعليم العراقية الطلاب على الاطلاع على تلك النتائج التي تم الإعلان عنها بعد الانتهاء من اعمال نشرها على مستوى جميع المحافظات العراقية على مستوى شتي الاقسام التي جاءت أمام الطلاب فى جميع الكليات سواء كلية الطب او كلية العلوم او الهندسة او غيرها من التخصصات التي جاءت امام لطلاب، بعدما تم تحديد معدلات القبول الموازي التي تم تحديدها أمام نحو أكثر من 22 ألف طالب وطالبة فى شتى الجامعات العراقية، عليه نستعرض الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال بالخطوات طريقة الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بامكانكم الكشف والاستعلام عنها من المنزل بمنتهى السهولة الممكنة على نحو خطوات جاءت بشكل مبسط على النحو التالي

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من خلال ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر فى النهاية على خانة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية