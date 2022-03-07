عاجل- الوفد الروسى يتوجه إلى بيلاروس للتفاوض مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - توجه الوفد الروسى إلى بيلاروسيا، اليوم الإثنين، لحضور الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، والمتوقع عقدها عند الثالثة ظهرًا بتوقيت موسكو، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "روسيا اليوم" نقلاً عن وكالة "سبوتنيك"، منذ قليل.





وحسبما ذكرت الوكالة الروسية، فقد "توجه الوفد الروسى إلى بيلاروس للمشاركة فى الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا". من جهته، قال يورى فوسكريسنسكى، أستاذ العلوم السياسية البيلاروسى، المقرب من منظمى الاجتماع: "من المقرر أن تبدأ المحادثات فى الساعة 15:00 بتوقيت موسكو، لكن الوقت قد يتغير بسبب مشاكل مع الخدمات اللوجستية للوفد الأوكرانى". وأكد أن الوفد الروسى سافر بالفعل إلى بيلاروس، منوها بأن المفاوضات ستجرى فى بيلوفيزسكايا بوششا، حيث عقدت الجولة السابقة.

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