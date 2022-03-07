الخصاونة : توفير المبلغ المخصص لشمول جميع المتقدمين للمنح والقروض

دوت الخليج :- أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن الحكومة استجابت على الفور للتوجيه الملكي السامي لشمول نحو 27 ألف طالب وطالبة للاستفادة من منح وقروض صندوق دعم الطالب الجامعي في الجامعات الرسميَّة.

وأوضح رئيس الوزراء خلال مداخلة في جلسة مجلس النواب اليوم الأحد، أن الحكومة بصدد تأمين المخصصات المالية اللازمة لشمول نحو 27 ألف طالب وطالبة للاستفادة من منح وقروض صندوق دعم الطالب الجامعي، والمقدرة بحوالي 25 إلى 30 مليون دينار، لافتا إلى أن الحكومة ستنظر إلى بعض أوجه الانفاق الرأسمالي لتحصيل هذا المبلغ خلال اليومين المقبلين.

وجدد التأكيد على أن جلالة الملك عبد الله الثاني أمر بشمول جميع الطلبة المتقدمين للحصول على منح وقروض صندوق دعم الطالب، وذلك من خلال تلمس العديد من المطالب التي قدمت لجلالة الملك من قبل أعضاء مجلس النواب.

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