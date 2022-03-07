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عمر شويل - جدة يقوم الطلاب باستخدام رابط نظام نور استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية واستخراج الشهادات 1443، وذلك حتى يستطيعوا أولياء الأمور الاطلاع على نتيجة أولادهم وذلك بعدما قامت المدرسة بوضعها على موقع نور رسمياً طبقا التقويم الذي تم اعتماده، لذلك سنقدم لكم طرق الاستعلام بجانب كيفية الاطلاع على النتيجة بكل سهولة ويسر.

استخدم رقم الهوية لتسجيل نتيجة الاستعلام 1443 في نظام نور

يتساءل العديد من أولياء الأمور عن كيفية التسجيل في النظام، وفيما يلي خطوات تسجيل ولي الأمر في نظام نور للتحقق من نتائج 1443 طالبًا وطالبة:

اذهب مباشرة إلى نظام نور “من هنا”.

انقر فوق ارتباط التسجيل للوالد الجديد.

أدخل رقم هوية الوصي بدلاً من رقم السجل المدني.

أدخل اسم المستخدم المقترح في الحقل المقدم.

انقر فوق الرمز الأخضر التالي.

اتبع التعليمات حتى تنتهي من إنشاء حساب جديد.

رابط نظام نور استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية واستخراج الشهادات 1443

يمكننا الوصول إلى منصة نور التعليمية على الإنترنت من خلال الرابط عن طريق النقر هنا، وتسجيل الدخول برقم الهوية، ثم التحقق من نتائج 1443 طالبًا كما في السابق، وتحتاج إلى الضغط على رابط نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية 1443، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من التحقق من النتائج بمجرد الإعلان عنها رسميًا من قبل مدرسة التعليم العام بالمملكة العربية السعودية ، وتزويد الطلاب وأولياء الأمور مع العديد من أنظمة التعرف على الخدمات الإلكترونية التعليمية.

كيفية استعلام ولي الأمر عن نتيجة الطالب بواسطة رقم الهوية من خلال نظام نور

يمكن لولي الأمر أن يستفسر ويستعلم عن نتائج أولاده من خلال نظام نور بواسطة رقم الهوية، وذلك للاطمئنان دون الحاجة للنزول المدرسة ومباشرة أولاده عن طريق الإنترنت باستمرار، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب لنظام نور من خلال النقر هنا.

اكتب كلمة المرور واسم المستخدم برقم الهوية.

اختار تبويب نتيجة الطلاب الموجودة في الصفحة الرئيسية.

اختيار السنة الدراسية والفصل الدراسي للطالب.

ستظهر لك النتيجة النهائية للطالب الذي يقدم لك نظام نور.

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا رابط نظام نور استعلام نتائج الطلاب ونود أن يكون نال إعجابكم.