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عمر شويل - جدة أسعار النفط 2022. أرتفع سعر النفط بالأسواق العالمية بارتفاع ملحوظ لم تشهده منذ أكثر من 10 أعوام. وقد حققت أسواق النفط مكاسب أسبوعية هائلة لم تكسبها منذ منتصف 2020. وهذا اكبر مكاسبها منذ 10 سنوات سابقة.

أسعار النفط 2022

لم تشهد الأسواق العالمية هذه الزيادة في سعر النفط منذ عام 2008 أي أكثر من 10 أعوام، فوفقا للأسعار الجديدة للنفط أسعار النفط 2022 قفزة هائلة في أسعار النفط بالأسواق العالمية وخام برنت فوق 128 دولار سجل سعر البرميل 118.11 دولار للعقود الآجلة لخام القياس العالمي مرتفع بمقدار 7.65 دولار أي ما يعادل 9.6%. وسجلت العقود الأجلة 115.68 دولار للوسيط الأمريكي خام غرب تكساس، مرتفعة 8.01 دولار ما يعادل 7.4%. أرامكو السعودية في المرتبة الثانية.

سعر خام برنت 2022

سجل سعر النفط أعلي مستوي أغلاق لخام برنت وهو خام القياس العالمي وذلك منذ عام 2013، كذلك اعلي مستوي أغلاق لخام الوسيط الأمريكي غرب تكساس منذ عام 2008، وجاء ذلك تخوفا من تعطيلات صادرات النفط الروسية نتيجة للعقوبات الغربية. فقد سجل سعر البرنت قرب 130 دولارا.

قرار النمسا بشأن روسيا الخاصة بأسعار النفط 2022

أصدرت دولة النمسا قرارا بوقف اللأستثمار في قطاع الغاز والنفط في دولة روسيا نتيجة للهجوم الروسي علي أوكرانيا، وأصدرت مؤخرا شركة أو أم في الشركة الحكومية النمساوية للنفط بيان يفيد ما يلي: ” لن يكون مزيد من الاستثمارات المستقبلية في روسيا، وسيتم مراجعة الحصة التي تبلغ 24.99% للغاز الطبيعي في حقل يوجنو روسكوي، وذلك للخروج من السوق الروسية أو أمكانية البيع، بالإضافة إلي قرار اجتماع مجلس الإدارة للشركة النمساوية بشطب استثمارات في دولة روسيا تصل من 500 إلي 800 مليون يورو، وأن الشركة ستقوم بتخفيض صافي الأصول الثابتة الخاصة بها في روسيا إلى 2% من إجمالي الممتلكات والمنشآت والمعدات والاستثمارات المقدرة بقيمتها في السوق. بالإضافة إلي قرار بشطب ما يقرب من مليار يورو مساهمة وتمويل في شركة نورد ستريم لخطوط الأنابيب فمن المرجح الآن عدم تشغيل خط الأنابيب، وبذلك أعتبر البيان بما يشمله من قرارات أن الحرب علي أوكرانيا تسببت في حالة خطيرة ومأساوية ينتج عنها معاناة كبيرة للكثيرين، مؤثرة علي الجميع بشكل سلبي، ومطالبين بوقف فوري لجميع الاعتداءات تعاطفا مع ضحايا الضربة العسكرية الروسية من قريب أو من بعيد “.

الموقف البريطاني من النفط

صرحت وكالة سبوتنك بأن الشركة البريطانية شل أعلنت اضطرارها لشراء النفط الروسي وأقرت عبر بيان يفيد ما يلي “اتخذنا قرار اضطراريا بالحصول علي شحنة النفط الخام الروسية، للاستهلاك اليومي من البنزين ووقود الديزل والمنتجات الأخري اليومية.