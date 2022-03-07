في تركيا.. أول اجتماع بين لافروف ونظيره الأوكراني خلال الحرب

أفادت وكالات الأنباء الروسية، الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجتمع مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.
وسيأتي الاجتماع على هامش منتدى دبلوماسي في منتجع أنطاليا التركي، يوم العاشر من مارس.
وقال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو، الاثنين، إن وزيري الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا والروسي سيرغي لافروف اتفقا على عقد لقاء خلال منتدى دبلوماسي يعقد في أنطاليا على ساحل تركيا على البحر المتوسط.
وفي تصريحات مقتضبة لوسائل إعلام تركية، قال شاويش أوغلو إنه سيحضر الاجتماع المقرر عقده الخميس.
وسيعتبر هذا اللقاء الأول على مستوى وزراء الخارجية، بين الطرفين الروسيوالأوكراني، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل 12 يوما.
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