أمريكا توجه اتهاما جديدا لروسيا

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن، إن "روسيا تهدد النظام العالمى بعمليتها العسكرية على أوكرانيا"، وفقًا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكان بلينكن، قد أعلن أمس الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تستبعد فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لأن الولايات المتحدة تحاول إنهاء الحرب فى أوكرانيا وليس إشعال حربا أكبر.

وأوضح أن "ذلك بألا تُحلق الطائرات الأمريكية ضد الطائرات الروسية وألا تتواجد قواتنا على الأرض فى أوكرانيا".