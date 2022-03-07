طفلة تفطر قلوب الأميركيين.. ركضت لتسطر نهاية حزينة

لقيت طفلة أميركية تبلغ من العمر (11 عاما) مصرعها، أثناء ركضها للحاق بحافلاتها المدرسية التي داستها عجلاتها.
وأكدت مقاطعة غارفيلد بولاية كولورادو الأميركية أن أناليس باكنر كانت ضحية حادثة وقعت في بلدة باراشوت، الخميس الماضي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وهرعت قوات الشرطة والإنقاذ إلى المكان، حيث أعلن عن وفاة الطفلة على الفور.
وبعد تحقيق أولي، أعلنت السلطات أن سبب الوفاة هو حادث.
وليس من الواضح ما إذا كان لدى الشرطة مقاطع فيديو توثق الحادث.
وقالت شرطة البلدة إن الطفلة كانت تركض وراء حافلتها المدرسية الصفراء اللون، قبل أن تتعثر وتسقط تحت عجلاتها حيث لقيت مصرعها.
وأصدرت السلطات التعليمية في المنطقة بيانا بشأن وفاة الطفلة التي كانت تدرس في الصف السادس قالت فيه: "هذا يوم حزين لمنطقة غارفيلد".
وذكرت أنها قدمت وستقدم الدعم النفسي للطلبة والموظفين والمجتمع المحلي.
وذكرت أن ردها الأولى هو احترام خصوصية الأسرة ورعاية الطلاب والموظفين بعد هذه الحادثة المأساوية.
ولفتت إلى أنه تتعاون مع جميع الوكالات المعنية، وقالت: "لن نصدر معلومات إضافية في الوقت الحالي".
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