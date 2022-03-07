أدنوك ترسي عقدا بـ227 مليون دولار لزيادة إنتاج حقل "باب"

أرست "أدنوك" البرية عقداً بقيمة 834 مليون درهم (227 مليون دولار)، لتنفيذ مشروع للتوسع في تطبيق تقنيات تعزيز استخلاص النفط وزيادة الانتاج من حقل "باب" العملاق في أبوظبي.

وسيشهد المشروع استخدام تقنية هي الأولى من نوعها من تصميم أدنوك تستخدم حقن البوليمرات وثاني أكسيد الكربون الذي يتم التقاطه من مشروع "الريادة" لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS).

وتسعى الخطوة لزيادة الاحتياطيات القابلة للاسترداد بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، واستخراج كميات إضافية من خام "مربان" عالي الجودة من حقل "باب".

ويمثل المشروع خطوة مهمة لتنفيذ خطط أدنوك لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً، بحلول عام 2030.

والعقد الذي تمت ترسيه على شركة "روبت. استون (إم أي) ذ.م.م"، يسهم في إعادة توجيه أكثر من 60 بالمئة من قيمته إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

ويساهم العقد في توسعة قدرات أدنوك على التقاط كميات أكبر من ثاني أكسيد الكربون وتخزينها بشكل آمن، مما يدعم تحقيق أهداف أدنوك الطموحة في مجال الاستدامة.