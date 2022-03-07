نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث البيانات 2022 للسوريين في تركيا والمستندات المطلوبة في المديرية العامة للهجرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر رابط تحديث البيانات 2022 للسوريين في تركيا عبر موقع المديرية العامة للهجرة التركية قائمة محل بحث الكثير من اللاجئين المقيمين في تركيا خلال الفترة الحالية وبشكل دوري مع تباين الأسباب ما بين زواج أو تسجيل أطفال حديثي الولادة أو وفاة وغيرها من الظروف الاجتماعية التي تتطلب إجراء المواعيد لتحديث بيانات السوريين في تركيا 2022.

تحديث البيانات 2022 للسوريين

ويستعرض موقع في هذا التقرير كافة التفاصيل اللازمة والمعلومات التي يبحث عنها السوريين المقيمين في تركيا سواء الحاصلين على حماية مؤقتة أو حماية دولية.

عن موعد تحديث بيانات السوريين 2022 في تركيا أوضحت المديرية العامة للهجرة التركية أنه يتم في حالة أي تغيير في معلومات الشخص مثل تغيير العنوان أو الطلاق أو الوفاة أو الزواج والولادة.

المستندات المطلوبة لتحديث البيانات 2022 للسوريين في تركيا

تقديم وثيقة الممالك القديمة.

وثيقة خلاصة القيد للنظر فيها.

سند الإقامة العائلي.

تقديم شهادات ميلاد للأطفال في حالات الولادة الجديدة للمولودين في تركيا

يمكن الحصول على شهادات الميلاد للأطفال الجديد من النفوس التركية.

يشترك تقديم وثيقة الطالب örenci belgesi لتحديث معلومات الطالب.

يتم تقديم نسخة مكررة من حجز الموعد الذي حصلت عليه سابقًا.

كيفية حجز موعد تحديث بيانات 2022 للسوريين في تركيا

ونرصد لكم عبر السطور التالية كيفية حجز موعد تحديث بيانات 2022 للسوريين في تركيا بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولا:تسجيل الدخول إلى موقع المديرية العامة للهجرة التركية عبر الرابط المدرج أسفل المقال.

ثانيًا: كتابة رقم التعريف الخاص بالمتقدم لتحديث البيانات.

ثالثا: تسجيل اسم الأب في الخانة التالية.

رابعًا: اكتب الرمز المواجه أمامك في المكان المخصص.

خامسًا: إدخال رقم الهاتف.

سادسًا: الضغط على العلامة المقابلة لأيقونة أنك لست روبوتًا.

سابعًا: اضغط على كلمة إرسال رمز التحقق.

أخيرًا: يمكمك حجز موعد تحديث بيانات 2022 ثم الذهاب إلى مقر المكتب المناسب في الوقت المحدد.

رابط تحديث البيانات 2022

فعلت المديرية العامة للهجرة في تركيا رابط تحديث البيانات 2022 فى تركيا للسورين والأجانب المقيين في المدن التركية عبر رابط ar.goc.gov.tr.

ويتم حجز مواعيد التحديث عبر الموقع الإلكتروني من جميع المدن التركية، ثم الانتقال إلى المكتب القريب منك لتحديثات البيانات سواء في اسطنبول وغازي عنتاب بتركيا.