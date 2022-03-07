أسعار الألمنيوم تسجل ارتفاعات قياسية فى بورصة لندن

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيانات البورصة، سجلت تكلفة الألمنيوم أثناء التداول فى بورصة لندن للمعادن (LME) مستوى تاريخيًا، حيث ارتفعت متجاوز 4 آلاف دولار للطن.
وبحسب "روسيا اليوم"، وصل سعر المعدن إلى 4073.5 دولار للطن، واعتبارًا من 11:05 بتوقيت موسكو، تم تداول الألمنيوم عند 4041 دولارا للطن.
كما سجل سعر الألمنيوم أعلى مستويات تاريخية لجلسة التداول الثالثة على التوالى.
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