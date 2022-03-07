عاجل- اللقطات الأولى للممرات الإنسانية فى أوكرانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، ضمن متابعتها لتطورات الأوضاع فى أوكرانيا، لقطات تظهر وقف إطلاق النار فى كييف، وفتح ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومى.





وتدخل اليوم الإثنين، الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الحادى عشر على التوالى، بعد أن أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضى الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضي. وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادت موسكو على رأسهم الرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.

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