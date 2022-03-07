صاروخان في سماء خاركيف.. فيديو يرصد إسقاط مقاتلة روسية

رصدت مقاطع فيديو لحظات إسقاط مقاتلة حربية روسية في مدينة خاركيف الأوكرانية، إحدى أكثر المناطق التي تشهد قتالا ضاريا.

ويظهر الفيديو، صاروخين من طراز أرض - جو، وهما يصيبان المقاتلة المحلقة في سماء خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف إن قوات الدفاع الجوي الأوكراني دمرت طائرة من طراز "سوخوي - 25".

وأضاف أن الطائرة سقطت في منطقة كيولنتشي القريبة من خاركيف.

وكشف عن أن الطيار قُتل لأن لم يستطع استخدام كرسي النجاة.

وأكدت صحيفة "كييف إندبندنت" الأوكرانية الناطقة بالإنجليزية حادثة إسقاط الطائرة.

ويظهر الفيديو تحول طائرة حربية إلى كرة نارية بعدما أصابها صارخان، قبل أن يتساقط حطامها على الأرض، حيث انفجرت مرة أخرى.

وأظهرت لقطات أخرى سجلتها كاميرا مراقبة انطلاق الصاروخين من زاوية أخرى.

ومع إسقاط هذه الطائرة، يرتفع إجمالي عدد الطائرات الحربية التي تقول كييف إنها أسقطتها إلى 88 طائرة بينها 44 طائرة مقاتلة، لكن موسكو لم تؤكد ذلك.

وقال سينيغوبوف إن الطائرة كانت جزءا من سرب يتراوح ما بين 5 إلى 7 طائرات كان يقصف المنطقة.

وسمع في الفيديو الجنود الأوكرانيين وهم يتهفون فرحا لسقوط الطائرة المحترقة.

وتشهد خاركيف قتالا ضاريا منذ اندلاع الحرب، خاصة لكونها تقع على مقربة من الحدود مع روسيا، شرقي أوكرانيا.

وتمكنت القوات الروسية من اقتحام المدينة، حيث اندلع قتال شوارع قبل أن تنحسب من المدينة، التي تخضع حاليا للحصار وتتعرض للقصف.