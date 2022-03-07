نظام نور رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط 2022 بالمملكة العربية السعودية

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية فقط، إزداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل الكثير من الأشخاص داخل المملكة السعودية حول معرفة نتائج الاختبارات من خلال منصة نور التعليمية الذي يقوم بتقديم العديد من الخدمات التي يهتم بها أولياء الأمور والطلاب، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال وعبر موقعنا ثقفني اليوم على طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية وخطوات التسجيل في لأول مرة.

نظام نور نتائج الطلاب طريقة الاستعلام برقم الهوية 2022

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن رقم الهوية من خلال نظام نور من خلال اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية:

رابط نظام نور Noor.moe.gov.sa

يتم تسجيل الدخول على موقع نظام نور وعبر الانترنت ثم اضافة اسم المستخدم وكلمة المرور في الصفحة الرئيسية. بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات المطلوبة منك ثم اضافة رقم الهوية وتتأكد من كتابته جيدا. بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات المطلوبة وإضافة رمز التحقق والضغط على كلمة التالي. تقوم باختيار الإدارة التربوية الخاصة بالطالب ثم اسم المدرسة التي يتواجد فيها الطالب والصف والقسم الموجود فيه. بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة بحث في خلال ثواني سوف تظهر أمامك البيانات المطلوبة بالتفصيل.

خطوات التسجيل في نظام نور

يهتم الكثير من الأشخاص حول معرفة طريقة التسجيل في نظام نور بشكل صحيح للاستفادة من الخدمات الموجودة فيه وسوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة وهي كالآتي: