قالت روسيا، اليوم الإثنين، إنه سيتم فتح ستة ممرات إنسانية حول المدن الأوكرانية للسماح للمدنيين بالمغادرة. وقال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية “قدمنا معلومات مفصلة عن الممرات الانسانية للجانب الأوكراني في وقت سابق”. وأضاف أن روسيا أسقطت ثلاث مقاتلات أوكرانية من طراز سو-27 وطائرة واحدة من طراز سو-25 وطائرتي هليكوبتر وبعض الطائرات المسيرة. كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنهم استطاعوا تدمير 2396 منشأة عسكرية أوكرانية منذ انطلاق العملية العسكرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تقرر فتح 6 ممرات إنسانية في أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.