عاجل- أول تعليق روسى على تزويد ألمانيا أوكرانيا بالسلاح

جدة - نرمين السيد - قال مدير قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، أوليغ تيابكين: "نشعر بخيبة أمل شديدة لأن الحكومة الألمانية- فى انتهاك للتشريعات الوطنية الخاصة بها والقيود القانونية على مستوى الاتحاد الأوروبى- قد انحرفت عن مسارها المتوازن سابقًا بشأن هذه المسألة، والذى كان يعود بالأساس، إلى عدة اعتبارات ومن بينها المسؤولية التاريخية أمام دول الاتحاد السوفيتى السابق".
وأوضح الدبلوماسى الروسى أن موسكو "تشعر بقلق بالغ إزاء حقيقة أن الأسلحة الموردة لأوكرانيا فى الوضع الحالى يمكن أن تصبح فريسة سهلة للإرهابيين واللصوص"، وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
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