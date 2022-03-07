عاجل- ممرات إنسانية.. روسيا تصدر بيانا بشأن الهدنة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، نظام تهدئة تبدأ من الساعة 10:00 صباحا، لفتح ممرات إنسانية من مدن "كييف وماريوبول وخاركوف وسومى" الأوكرانية، بناءً على طلب الرئيس الفرنسى من نظيره الروسى.





وفى بيان لها، قالت وزارة الدفاع الروسية: "بناء على طلب الرئيس ماكرون من الرئيس بوتين، نعلن فرض نظام وقف إطلاق النار (نظام التهدئة) بعد الساعة 10:00 صباحا وفتح ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سومى". ودعا البيان الروسى الجانب الأوكرانى للالتزام بالشروط، قائلاً: "نطالب الجانب الأوكرانى باستيفاء والالتزام بشروط إنشاء الممرات الإنسانية، وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.. محاولة كييف اتهام روسيا بعدم الالتزام وإفشال العمليات الإنسانية هذه المرة سيكون بلا جدوى، وستتم متابعة مراقبة سير العملية الإنسانية بمساعدة الطائرات المسيرة". وأوضح البيان أن المعلومات المتعلقة "بإنشاء ممرات إنسانية فى أوكرانيا" يتم نقلها إلى الهياكل المهنية للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى.

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