عاجل- تصريح صادم من فرنسا بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

وقال "لودريان" - حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين - إن روسيا لن تكسب الحرب التى بدأتها فى أوكرانيا، وذلك بعد مرور أكثر من عشرة أيام على بدء الحرب، موضحا أنه تم اتخاذ حزمة كبيرة من العقوبات ضد روسيا والتى كانت آثارها ثقيلة وستكون، من وجهة نظره، أثقل بكثير ما يعنى أن الثمن الذى يجب دفعه مقابل الحرب سيصبح لا يطاق وأنه فى مرحلة ما سيكون أمام الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" خيارين أحدهما تأثيرات كبيرة على سير العمل فى بلاده أو الشروع فى مفاوضات، مشيدا بشجاعة الشعب الأوكرانى فى مقاومة الحرب الروسية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم الإثنين، فتح ممرات إنسانية فى العاصمة الأوكرانية كييف، ومدن ماريوبول وخاركيف وسومى، مشيرة إلى أن قرار وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية جاء تلبية لطلب الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون" خلال اتصاله مع الرئيس "فلاديمير بوتين"، لكن هذه الممرات ستجعل من الممكن فقط الوصول إلى بيلاروسيا أو شرق أوكرانيا أو روسيا.
يذكر أن مئات الآلاف من الأشخاص يواصلون الفرار باتجاه الحدود البولندية فى غرب البلاد.
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