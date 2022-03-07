اهم الشروط والأوراق للتسجيل في حمله حج الراجحي وكيفيه التقديم حيث يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات الخيرية المختلفة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية وللأجانب المقيمين بالأراضي السعودية ويتحمل البنك كافة المصاريف والتكاليف المتعلقة بخدمة الحج ولاكن ببعض الشروط وتوفير بعض الأوراق.

اهم الشروط المطلوبة للتسجيل في حمله حج الراجحي

أن يكون المواطن مقيم لمده لا تقل عن عام بالأراضي السعودية.

لا يقل السن للمتقدم عن 18 سنه ولا يزيد عن 65 سنه.

أن لا يزيد دخله الشهري للمتقدم عن 3000 ريال سعودي والتأكد من عدم القدرة المادية علي أداء فريضة الحج.

عدم الاستفادة من هذه الخدمة من قبل أو قام بأداء مناسك الحج من قبل.

التأكد من حسن سير وسلوك للمتقدم وعدم وجود أي قضايا أو سجل جنائي.

عدم وجود أي مشاكل صحيه ويكون الشخص قادر علي أداء فريضة الحج مع تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت السلامة الصحية وعدم وجود أي إعاقة سواء كانت بدنية أو نفسية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في حمله حج الراجحي

الهوية الوطنية الرسمية وصورة شخصية حديثة.

لابد من توفير جواز سفر ساري المفعول.

تقديم ورق رسمي من جهة العمل يفيد بإمكانية الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج إذا كان الشخص يعمل في أي من الجهات الحكومية أو الخاصة.

الكشف الطبي يكون لائقا مع إحضار شهادة طبية تؤكد حصوله على اللقاحات مثل لقاح فيروس كورونا ولقاح ضد الحمى الشوكية وضد الإنفلونزا الموسمية.

كيفيه التقديم في حمله حج الراجحي