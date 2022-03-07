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عمر شويل - جدة إليك موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 الجزائر حيث عملت الولايات الجزائرية على مساندة شعبها والذين يوجد منهم الكثير عاطلين عن العمل ولا يجدون الوظائف المناسبة لهم، فكان الحل هو عمل منحة تقدم مجموعة من الوظائف التي تتناسب معهم، وهناك بعض الإجراءات اللازمة من أجل عملية التسجيل سوف نتعرف عليها.

موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 الجزائر

كان يوجد الكثير من الشباب والرجال الجزائريين يعانون من البطالة وأنهم لم يجدوا وظيفة لهم حتى الآن، وقد اهتمت السياسات الجزائرية بهذا الأمر من خلال توفير منصة كبيرة تضم عدد كافي من الوظائف التي تناسب جميع الرجال والشباب وتوفر لهم ما يكفي من متطلبات الحياة كالمأكل والملبس والمسكن، وبذلك تكون عملت السياسات الجزائرية على مساندة شعبها على أكمل وجه.

شروط التسجيل في منحة البطالة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في منحة البطالة، وهذه الشروط تكون:

أن يكون المواطن حاصل على الجنسية الجزائرية.

أيضا ان يكون العمر المناسب لعملية التسجيل يبدأ من 19 عام وينتهي عند 40 عام.

بالإضافة إلى ذلك أن يتم تفعيل طلب العمل الذي يقدمه المتقدم.

من المهم ألا يمتلك المتقدم أي عمل خاص أو أي نشاط لحسابه الخاص.

بينما يشترط ألا يكون المتقدم حصل على أي برامج استفادة أو أي منح قدمتها الدولة من قبل.

علاوة على ذلك يشترط ألا يكون المواطن حصل على إعانات من الصندوق الوطني للدولة من قبل.

وبالتالي أن يكون المتقدم يطلب العمل للمرة الأولى ولم يسبق له مرات أخرى.

بالتأكيد أن يكون هناك أسباب مقنعة للمتقدم من أجل تقديمه في الخدمة الوطنية.

المستندات اللازمة للتسجيل في المنصة

يوجد مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل اكتمال التسجيل في المنصة، وهي تكون:

شهادة تعهد وهي تأخذها من المنصة.

إيصال بمعادك في المنصة.

استحضار بطاقة التعريف الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك استحضار صك بريدي.

واستحضار شهادة عائلية.

علاوة على ذلك تقديم و ثيقة تثبت خدمتك المدنية.

كانت هذه كل المعلومات بشأن موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 الجزائر لكل العاطلين من العمل من الآن سوف تجدون الوظائف المناسبة لتوفير ما يكفي من مستلزمات الحياة والعيش بأمان، فقط كل ما عليك هو اتباع إجراءات التسجيل.