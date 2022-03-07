عاجل- إجراء جديد من واشنطن ضد روسيا بشأن مصادر الطاقة

جدة - نرمين السيد - وقالت بيلوسي- فى بيان، إن "مجلس النواب يدرس حاليا مقترحا تشريعيا صارما من شأنه أن يزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي"، مضيفة "مشروع القانون الخاص بنا سيحظر واردات النفط الروسى ومصادر الطاقة إلى الولايات المتحدة ويقطع العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا وسيصبح أول خطوة نحو منع روسيا من الوصول إلى منظمة التجارة العالمية".
وأشارت إلى أن الكونجرس يعتزم الموافقة خلال الأسبوع الجارى على حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار إلى أوكرانيا، بعد أن طلبت إدارة الرئيس جو بايدن تقديم مساعدات إنسانية وعسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار، كما يعتزم تمرير التمويل الطاريء ضمن تشريع خاص بالتمويل الحكومى الشامل.
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