مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابى على مسجد بيشاور الباكستانية

جدة - نرمين السيد - أدان أعضاء مجلس الأمن، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابى الذى وقع فى مسجد (كوتشا ريسالدار) فى بيشاور، بباكستان يوم الجمعة الماضى، وجددوا التأكيد على أن أى أعمال إرهابية هى أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها.





وأكد أعضاء مجلس الأمن - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، حيث أدى الهجوم الذى تبناه تنظيم داعش- خراسان، وفق بيان صادر عن رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالى "لانا زكى نسيبة"، إلى مقتل ما لا يقل عن 62 شخصًا وإصابة العشرات. وشدد أعضاء مجلس الأمن على "ضرورة تقديم مرتكبى هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها إلى العدالة"، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع حكومة باكستان وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة فى هذا الصدد. كما أكد أعضاء مجلس الأمن مجددًا على ضرورة أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما فى ذلك القانون الدولى لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولى والقانون الإنسانى الدولي، التهديدات التى يتعرض لها السلم والأمن الدوليان عن طريق الأعمال الإرهابية.

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