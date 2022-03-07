عاجل- قرار جديد من اليابان بشأن السفر إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "كيودو" بحسب وزارة الخارجية اليابانية، تم رفع تحذير السفر إلى المستوى الثالث على مقياسه المكون من أربع نقاط بعد أن أغلقت الدول الأوروبية والولايات المتحدة مجالها الجوى أمام الرحلات الجوية الروسية بينما أغلقت روسيا مجالها الجوى ردًا على ذلك.

وبحسب مصادر حكومية يابانية، فإن هناك ما يقرب من 2400 يابانى فى روسيا حتى اليوم حيث دعتهم الحكومة للتفكير فى مغادرة البلاد باستخدام الرحلات التجارية التى لا تزال متاحة.