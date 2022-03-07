جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "كيودو" بحسب وزارة الخارجية اليابانية، تم رفع تحذير السفر إلى المستوى الثالث على مقياسه المكون من أربع نقاط بعد أن أغلقت الدول الأوروبية والولايات المتحدة مجالها الجوى أمام الرحلات الجوية الروسية بينما أغلقت روسيا مجالها الجوى ردًا على ذلك.
وبحسب مصادر حكومية يابانية، فإن هناك ما يقرب من 2400 يابانى فى روسيا حتى اليوم حيث دعتهم الحكومة للتفكير فى مغادرة البلاد باستخدام الرحلات التجارية التى لا تزال متاحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- قرار جديد من اليابان بشأن السفر إلى روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.