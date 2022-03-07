جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لتقديم المساعدات للذين يغادرون أوكرانيا، حسبما ذكر نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وقال بلينكن، خلال زيارته إلى ليتوانيا: "علينا تعزيز المساعدات الإنسانية للاجئين الأوكرانيين"، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا. وأكد بلينكن، أمس الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تستبعد فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا؛ لأن الولايات المتحدة تحاول إنهاء الحرب فى أوكرانيا وليس إشعال حربا أكبر، موضحا أن "ذلك بألا تُحلق الطائرات الأمريكية ضد الطائرات الروسية وألا تتواجد قواتنا على الأرض فى أوكرانيا". وتابع بلينكن قائلا: "يتحمل الرئيس (بايدن) مسئولية عدم توريطنا فى نزاع مباشر، حرب مباشرة مع روسيا، وهى قوة نووية، ما يعنى خطر (اشتعال) حرب تتوسع خارج أوكرانيا إلى أوروبا.. هذا بشكل واضح ليس فى مصلحتنا.. ما نحاول فعله هو إنهاء الحرب فى أوكرانيا وليس إشعال واحدة أكبر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا: نعمل على تقديم المساعدات للذين يغادرون أوكرانيا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.