الصين: يجب حل الصراع فى أوكرانيا عبر الحوار

جدة - نرمين السيد - وكانت الصين قد أجلت معظم مواطنيها الذين حوصروا فى أوكرانيا من جراء الحرب الروسية، وفق ما أعلنت، الإثنين، سفارتها فى كييف.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أعلن الأسبوع الماضى، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.