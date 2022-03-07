عاجل- تحرك بريطانى جديد بشأن فرض عقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أعلن، أمس الأحد، وضع خطة عمل عاجلة لضمان إفشال مخططات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى أوكرانيا. وكشف جونسون، فى مقال رأى نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن خطة بخصوص الأزمة الأوكرانية، مؤلفة من 6 بنود، قائلاً: "نحن بحاجة للاستعداد الآن لأيام أكثر قتامة فى المستقبل".

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