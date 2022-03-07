عاجل- الغاز يسجل ارتفاعا قياسيا جديدا فى البورصة الأوروبية

جدة - نرمين السيد - سجل الغاز أسعارًا قياسية فى أوروبا مرة أخرى، اليوم الإثنين، عند افتتاح التداولات، واقترب السعر من 2500 دولار لكل ألف متر مكعب، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "روسيا اليوم"، منذ قليل.





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