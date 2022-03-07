التسجيل في منصة منحة البطالة في الجزائر والوثائق المطلوبة والتقديم عبر minha.anem.dz 2022

قامت الحكومة الجزائرية بتفعيل مبادرة التسجيل في منصة منحة البطالة في الجزائر حيث يشهد العالم كله العديد من التقلبات الاقتصادية التي أثرت بشكل سلبي على المواطن بمختلف الفئات، من المقرر بدأ صرفها للمستحقين في الأول من شهر مارس الجاري، تبلغ قيمة المنحة حوالي 13.000 دينار جزائري وبلغ عدد المتقدمين حتى الآن حوالي 900.000 عاطل.

التسجيل في منصة منحة البطالة في الجزائر

أطلقت الحكومة الجزائرية خدمة الحصول على منحة البطالة للأفراد خارج نطاق العمل وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الخاص بالتسجيل الإلكتروني للمنحة عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل .

بعد ذلك إدخال كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة بدقة ثم الضغط على إرسال.

ثم تبدأ على الفور عملية الفحص المبدئية للطلب المقدم لتحديد أحقية المتقدم للحصول على المنحة من عدمه ثم تظهر النتيجة سواء بالقبول أو الرفض.

بعد ذلك يتم توضيح أسباب الرفض في حالة رفض الطلب أما في حالة القبول ينتقل المتقدم تلقائيًا للخطوة الثانية.

ثم يقوم المتقدم بملء بعض البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم ورقم الحساب البريدي وغيرها من البيانات.

بعد ذلك تحديد موعد للمقابلة الشخصية وذلك لاستكمال التسجيل بالملف الورقي مع وكالة التشغيل.

ينبغي التأكد من طباعة طلب التقديم.

شروط الحصول على المنحة الجزائرية 2022

تسهيلًا على المواطنين قامت الحكومة بتحديد الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على المنحة، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم حامل الجنسية الجزائرية.

أيضا ينبغي ألا يقل عمر المتقدم عن 19 عامًا وألا يزيد عن 40 عامًا.

بينما يشترط عدم امتلاك المتقدم نشاطًا خاصًا أو يعمل في أي وظيفة.

علاوة على ذلك يشترط عدم حصول المتقدم على الدعم المقدم من الصندوق الوطني للتقاعد أو أي برامج مساعدة أخرى.

أيضا قيام المتقدم بتسوية موقفه ووضعه من الخدمة الوطنية.

بينما أن لا يكون المتقدم طالب في الجامعة أو يعمل في أي مؤسسة حكومية.

كما يجب على المتقدم تفعيل طلب التشغيل الخاص به.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في المنصة

يمكن تلخيص الأوراق المطلوبة للتقديم في المنحة في النقاط التالية:

شهادة تعهد مستخرجة من المنصة.

وصل الموعد المحدد.

بطاقة التعريف الوطني.

صك بريدي.

شهادة عائلية معتمدة.

وثيقة الموقف من الخدمة المدنية.

في نهاية مقال التسجيل في منصة منحة البطالة في الجزائر حيث تم توضيح طريقة التسجيل التي تم الإعلان عنها في الخامس والعشرين من فبراير 2022 مع ذكر الرابط الخاص للتقديم، مع توضيح الشروط اللازم توافرها في المتقدم والأوراق المطلوبة للتقدم.