عاجل- القوات الروسية تقترب من مدينة أوكرانية جديدة

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس الأحد، أن قوات دونيتسك ولوجانسك تمكنت من السيطرة على 11 بلدة فى شرق أوكرانيا.

كما كشفت الدفاع الروسية عن حصيلة عملياتها خلال الـ24 ساعة الماضية فى أوكرانيا، مؤكدة أنه تم استهداف 61 منشأة عسكرية أوكرانية، وإسقاط 10 طائرات، إضافة إلى تدمير منظومة إس ـ 300 المضادة للطائرات فى أوكرانيا.