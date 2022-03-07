جدة - نرمين السيد - وقال روديون ميروشنيك مستشار رئيس مدينة لوجانسك الشعبية، إن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجومًا صاروخيًا على مستودع للنفط فى لوجانسك. وأشار إلى أن "الحريق يمكن رؤيته من مسافة بعيدة". وفقًا للمعلومات الأولية، اشتعلت النيران فى مستودع النفط فى مدينة لوجانسك نتيجة استخدام القوميين لنظام الصواريخ التكتيكية "توتشكا-أو".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- انفجار مستودع نفط فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.