عاجل- إجراء جديد من كوريا الجنوبية ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أن سول قررت تعليق معاملاتها مع البنك المركزى الروسى، فى إطار العقوبات الإضافية التى تستهدف القطاع المالى فى موسكو.





وذكرت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، فى بيان لها بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" فى نشرتها باللغة الإنجليزية، أنها قررت فرض عقوبات إضافية ضد روسيا بجانب العقوبات التى تم فرضها فى مطلع مارس الجارى. وأشارت الخارجية الكورية إلى أن حكومة كوريا الجنوبية قررت اتخاذ تدابير إضافية ضد روسيا بينها وقف المعاملات مع البنك المركزى الروسى.

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