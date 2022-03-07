“دعم المواشي تسجيل الدخول” الاستعلام وموعد النزول وزارة الزراعة mewa.gov.sa

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عمر شويل - جدة نتابع معكم دعم المواشي تسجيل الدخول، حيث زاد البحث في جميع أنحاء المملكة وخاصة بين مربي الماشية عن طريقة تسجيل الدخول والاستعلام عن دعم المواشي، والذي تقدمه وزارة الزراعة السعودية للمئات من المواطنين السعوديين العاملين في قطاع تربية الماشية، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية الدخول إلى حسابكم عبر الموقع الرسمي وطريقة الاستعلام، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

وزارة الزراعة دعم المواشي

تقدم وزارة الزراعة السعودية برنامج دعم صغار مربي الماشية، وهذا للمئات من المستفيدين في المملكة، حيث إن هذا النظام يهدف كما جاء في الموقع الرسمي الخاص بوزارة الزراعة السعودية إلى زيادة الاستفادة من دعم الغذاء وتوجيه الدعم للمستحقين بشكل أفضل.

وهذا البرنامج من ضمن برامج وزارة الزراعة للدعم، ومن أهم برامج الدعم المقدمة من وزارة الزارعة السعودية برنامج دعم الريف، والذي تعرفنا على كيفية تسجيل الدخول في دعم ريف والاستعلام عن حالة الطلب 1443، فتابعوا معنا.

شروط دعم صغار مربي الماشية

ويوجد العديد من الشروط المنصوص عليها والتي يجب أن تتوافر في المربي حتى يستطيع التقديم والاستفادة من هذا الدعم، وهذا الشروط كالتالي:

أن يكون المربي سعودي الجنسية، وإذا كان غير سعودي فيجب أن يمتلك بطاقة التنقل.

يجب أن يكون من صغار مربي الماشية.

عدم شغل أي وظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص.

ألا يكون مسجون أو موقوف أو يكون مقيما في أحد مراكز الإيواء بشكل دائ/ز

يجب ألا يقل عمر المستفيد عن 21 عاما.

امتلاك بطاقة صحية.

الالتزام بكافة الشروط الخاصة بتربية الماشية.

الإقامة بشكل دائم داخل أراضي المملكة.

دعم المواشي تسجيل دخول

ويريد الكثير من الأشخاص المستفيدين من هذا البرنامج الدخول عليه والاستعلام عن الأهلية الخاصة بهم، ويمكنكم عمل ذلك بكل سهولة ويسر عن طريق موقع وزارة الزراعة الإلكتروني، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية، فتابع معنا.