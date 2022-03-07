زر التشغيل ليس لإغلاق الهاتف فقط كما تعتقد !! يقوم بشيء مهم لا أحد يعرفه سارع بالتجربة ولن تندم

هناك العديد من الاسرار التي تكون موجودة لدينا في الهاتف، ولا نعلم ‏عنها شيء ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن أحد الأسئلة الموجودة في الهاتف التي يمكن ألا يكون الكثير يعلمون عنها المعلومات، وهي الاستخدامات التي يمكن الحصول عليها من خلال زر الباور داخل الهاتف وهو زر التشغيل حيث يقوم هذا الزر بالعديد من المهام داخل الهاتف، وخلال هذا المقال سنتحدث عن المهام التي يمكن اعدادها من خلال زر الباور وفوائد هذا الزر وطريقة تشغيله.

‏استخدام زر الباور للتشغيل

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اهم الاستخدامات التي يمكن الحصول عليها من خلال زر الباور انه هو الوحيد القادر على تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيل الهاتف، وذلك بالإضافة إلى بعض الاستخدامات الأخرى، ولكن يعد هذا هو أهم استخدام زر الباور، يمكن اضغط عليه مرة واحدة فقط عندها يتم إغلاق الجهاز على الفور، ويتم فعل نفس الخطوات عندما نحتاج إلى تشغيل الجهاز مرة أخرى ، ‏حتى عندما يتعرض الجهاز للتوقف يمكن استخدام زر الباور لأنهاء كل شيء وإغلاق الجهاز نهائيًا.

‏مهام يمكن الحصول عليها من خلال زر الباور

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هناك العديد من المهام الأخرى التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام زر الباور ‏وهذا غير طريقة الاستخدام التي نحتاج إليها أثناء إغلاق وفتح الهاتف والمهام التي يمكن لزر الباور عملها: