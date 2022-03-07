بهذه الخطة.. ترامب يقدم مقترح إشعال الحرب العالمية الثالثة

قدم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، خطة ساخرة يمكن أن تنهي الحرب المستعرة بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء مقترح ترامب الغريب خلال مؤتمر حضره متبرعون أثرياء للجنة الوطنية للحزب الجمهوري في مدينة نيو أورلينانز بولاية لويزيانا.

وقال ترامب إن الجيش الأميركي يمكنه أن يضلل الروس بإظهار طائراته الحربية على أنها صينية، ثم تقوم بقصف روسيا.

وتسعى هذه الخطة إلى إشعال حرب وهذه المرة بين الصين وروسيا، الدولتين اللتين تملكان سلاحا نوويا.

وقال ترامب ممازحا الجمهور إن هذه هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تشتيت انتباه روسيا بحرب أخرى مع الصين.

وأضاف ترامب أنه يمكن أن تضع مقاتلات "إف-22" العلم الصيني على هيكلها، ثم تبدأ بقصف مناطق في روسيا، وفقا لشبكة "سي بي إس نيوز".

وتابع: "ثم نقول الصين فعلت ذلك"، وانفجر الجمهور من الضحك.

وقال الرئيس الأميركي السابق: "يبدأون في القتال (روسيا والصين* مع بعضهم البعض، ونحن نجلس ونتفرج".

وانتقد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على خلفية الحرب، مؤكدا أنها غير مبررة.

ولم يوفر حلف "الناتو" من الانتقادات، إذ وصفه بـ"نمر من ورق".