حلويات رمضان أسرار الحلواني طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة زي المحلات بطعم رائع

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عمر شويل - جدة طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة، من أكثر الحلوي أنتشار لقمة القاضي فيحبها الكثيرون ويفضلون تناولها بإضافة صوصات متنوعة تعطيها مذاق رائع، وخاصة التي يتم شراءها جاهزة لذلك تبحث ربات المنزل عن طرق تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة مثل الجاهزة، حتي يتم تحضيرها بمكونات صحية لضمان سلامة أسرتهم، سوف نوضح لكم أسهل طريقة لتحضير لقمة القاضي المقرمشة والهشة زي الجاهزة.

أسرار الحلواني طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة

المكونات

كوبان من الدقيق.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة من النشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب وربع من الماء.

زيت للقلي.

مكونات القطر

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة من عصير الليمون.

نصف ملعقه من الفانيليا.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الدقيق والنشا والملح والسكر والخميرة والماء والفانيليا في الخلاط الكهربائي، ونقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي على سرعة بطيئة حتي نحصل على عجينة سائلة، عليك وضع العجينة في وعاء وتغطيتها وتركها في مكان دافئ لمدة ساعتين حتي تخمر، عليك تقليب العجينة بملعقة من البلاستيك وذلك بعد انقضاء ساعة وتغطية العجينة مرة أخرى وتركها، ثم عليك وضع مقلاة على النار بها كمية مناسبة من الزيت نتركه حتي يسخن ونضع العجينة به بعد تشكيلها لكورات نتركها حتي تصل للون الذهبي ونقوم بإخراجها ووضعها في القطر ثم عليك تقديمها بالشكل الذي ترغبين فيه.

طريقة تحضير القطر

عليك إحضار وعاء ووضع الماء والسكر والليمون ، وتركه على نار هادئة حتي يغلي ونقوم بإضافة الفانيليا ونتركة يغلي لمدة 8 دقائق ثم نغلق النار علية.

تجهيزات رمضان أسهل طريقة لعمل لقمة القاضي في البيت

عليك إحضار كوبين من الدقيق المنخول وكوب من السميد وملعقة من النشا ملعقة من السكر ورشة من الملح ملعقة من الفانيليا خميرة فورية وكوب من الماء، عليك إحضار وعاء وخلط المكونات الجافة ثم إضافة الماء تدريجياً حتي تتكون عجينة متماسكة، قومي باستخدام ملعقة صغيرة وتشكيل العجينة على شكل كور متوسطة الحجم، على النار قومي بوضع مقلاة بها زيت ساخن وضعي لقمة القاضي عليك تقليبها على الجهتين حتي تأخذ اللون الذهبي، ثم قومي بإخراجها ووضعها في القطر وتقديمها بالشكل الذي ترغبين فيه.