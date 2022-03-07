الكونجرس يعتزم تفعيل 10 مليارات دولار كمساعدة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت رئيسة مجلس النواب بالكونجرس الأمريكى نانسى بيلوسى إن: "مجلس النواب يدرس حاليا (إمكانية اقتراح) تشريعات صارمة من شأنها أن تزيد من عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي. مشروع قانوننا سيحظر واردات النفط والطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة".

وأضافت بيلوسى أن الكونغرس يعتزم مناقشة "إلغاء" العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروس، كخطوة أولى نحو حرمان روسيا من التواصل مع منظمة التجارة العالمية".

كما يتطلع الكونجرس لمنح إدارة بايدن الحق فى زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من روسيا.

من جانب آخر يعتزم الكونجرس الموافقة على تخصيص 10 مليارات دولار كمساعدة لأوكرانيا.

وقالت بيلوسى إن الكونجرس يعتزم هذا الأسبوع الموافقة على تخصيص 10 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا، "طلبت إدارة بايدن 10 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والعسكرية والاقتصادية لأوكرانيا. ويعتزم الكونغرس هذا الأسبوع تمرير تمويل طارئ بموجب تشريعنا الشامل للمالية العامة".

وفى وقت سابق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تطلب من الكونجرس الموافقة على تخصيص الأموال لمساعدة أوكرانيا.