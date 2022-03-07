عاجل.. النواب الأمريكى يناقش تشريعات بعقوبات جديدة على روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، أن المجلس بصدد مناقشة مشروع قانون سيلغى العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا، ويمهد لمنع موسكو من دخول منظمة التجارة العالمية.





وأشارت، فى بيان لها، نقلته قناة إكسترا نيوز الفضائية أن مجلس النواب الأمريكى يبحث حاليا، وضع تشريع يحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. العقوبات الأمريكية على روسيا جدير بالذكر، أن قناة إكسترا نيوز الفضائية ذكرت فى نبأ عاجل لها، أن الصين دعت مواطنيها فى أوكرانيا للمغادرة بأسرع وقت ممكن.

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