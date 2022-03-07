البرلمان البريطانى يصوت على إجراءات عقابية متصاعدة ضد النظام الروسى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الحكومة البريطانية -حسبما أوردت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية- أنها أجرت سلسلة من التعديلات على مشروع قانون الجرائم الاقتصادية، بغرض تكثيف الضغط على نظام بوتين. ويعتزم المشرعون البريطانيون النظر فى التعديلات خلال مجلس العموم، والتى من شأنها أن تسمح للمملكة المتحدة بتطبيق عقوبات أشد وأسرع، وتسمح لبريطانيا بالتحالف بسهولة مع الحلفاء. كانت المملكة المتحدة قد فرضت بالفعل ما أسمته "أكبر حزمة عقوبات فى التاريخ" على روسيا، بسبب الهجوم الروسى على أوكرانيا.

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