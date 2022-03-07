عقد الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلن عضو الوفد الأوكرانى للمحادثات مع روسيا عضو البرلمان الأوكرانى عن حزب الشعب ديفيد أراخاميا أن الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية ـ الأوكرانية ستنطلق فى وقت لاحق اليوم الإثنين على الحدود البولندية ـ البيلاروسية.





وأوضح أراخاميا -وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية- أن المفاوضات ستبدأ الساعة 15:00 بالتوقيت المحلى (يتزامن مع توقيت موسكو) فى منتجع (بيلوفيجسكايا بوشا) فى بيلاروسيا. وفى وقت سابق، أكد عضو الوفد الروسى والمشرع الروسى ليونيد سلوتسكى أن الجولة الثالثة من المفاوضات قد تُعقد بالفعل فى وقت لاحق اليوم الإثنين.

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