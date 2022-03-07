اعملي كيكة الشكولاتة مليانة صوص شكولاتة بكل تكاتها وأسرارها

كيكة الشكولاتة تعتبر من أكثر أنواع الكيك التي يرغب بها معظم الأشخاص، خاصة الأطفال الذين يعشقون الشكولاتة، لأنها تتميز بمذاقها المذهل والخفيف، وفوائدها العظيمة لجسم الإنسان، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال بكوب دقيق واحد اعملي كيكة الشيكولاتة بالصوص، كما سوف نقدم لكم بالخطوات طريقة عمل كيكة الشكولاتة.

مكونات ومقادير كيكة الشكولاتة:

١٧٥ جرام من الدقيق المنخول.

١/٤ كأس كبير من الكاكاو.

٦٠ جرام من زيت الذرة.

ستون جرام من اللبن السائل.

١٠٠ جرام من السكر.

حبتان من البيض.

نصف ملعقة متوسطة من الفانيلا.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

مكونات ومقادير صوص الشكولاتة:

كأس كبير من اللبن السائل.

١٥٠ جرام من زيت الذرة.

كوب كبير من السكر المطحون.

١٠٠ جرام من الكاكاو.

طريقة تحضير كيكة الشكولاتة:

اخفقي السكر مع الفانيلا، ومقدار البيض جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط لونه أبيض. ضيفي مقدار اللبن إلى خليط البيض تدريجيا، ثم اخفقي المكونات لمدة ثلاث دقائق. اخلطي الملح مع الدقيق، والبيكنج باودر، وباقي المكونات في وعاء متوسط الحجم، ثم ضيفي إليهم خليط اللبن، ثم امزجيهم بالمضرب الكهربائي لمدة كافية، حتى يتكون خليط ذات قوام كريمي وكثيف. احضري قالب حراري وضعي به ورقة زبدة، ثم ضعي به خليط الكيك، ثم ضعيه في فرن تم تسخينه من خمس دقائق، ثم اتركيه على درجة حرارة متوسطة، حتى ينضج الكيك. اتركي الكيكة جانبا، ثم امزجي اللبن السائل مع الكاكاو، والسكر، وزيت الذرة جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون لديك خليط كثيف، ويصبح صوص الشكولاتة جاهز. وزعي صوص الشكولاتة فوق سطح الكيك، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقة، حتى تصبح كيكة الشيكولاتة بصوص الشكولاتة جاهزة للتقديم.

ملاحظات لنجاح كيك الشكولاتة: