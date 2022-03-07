عاجل.. الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا فورا

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، أفادت فضائية إكسترا نيوز، بأن هيئة الأركان العامة الأوكرانية قالت، إن القوات الروسية تشن هجوماً على محيط كييف.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، مساء أمس الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تستبعد فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا؛ لأن الولايات المتحدة تحاول إنهاء الحرب فى أوكرانيا وليس إشعال حربا أكبر.

وأضاف بلينكن فى تصريحات -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن بايدن كان واضحا فى هدفه بتجنب الولايات المتحدة لأى نزاع مُباشر مع روسيا، موضحا: "وذلك بألا تُحلق الطائرات الأمريكية ضد الطائرات الروسية وألا تتواجد قواتنا على الأرض فى أوكرانيا".

وشدد وزير الخارجية الأمريكى على أن فرض منطقة حظر طيران تعنى أن الولايات المتحدة سيتعين عليها التأكد من تنفيذ القرار، وهو ما يتضمن إسقاط الطائرات الروسية التى ستحلق فوق أوكرانيا.