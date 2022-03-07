مجلس النواب الأميركي يدرس فرض حظر على النفط الروسي

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الأحد، إن المجلس يدرس قانونا لحظر استيراد النفط الروسي، وأن الكونغرس يعتزم اعتماد عشرة مليارات دولار هذا الأسبوع مساعدات لأوكرانيا، ردا على الحرب الروسية على أوكرانيا

وقالت بيلوسي في رسالة إن "مجلس النواب يدرس حاليا قوانين قوية ستزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي". وأضافت أن "مشروع القانون سيحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة، ويفسخ العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا، ويتخذ الخطوة الأولى لمنع روسيا من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية". وأكدت بيلوسي أن الولايات المتحدة مستمرة بـ"التزام صارم" تجاه الشعب الأوكراني، وفي وحدتها مع حلفائها. وقلات إن الولايات المتحدة تستطيع تقديم المساعدات العسكرية ومساعدة الحلفاء الذين سيزودون أوكرانيا بالطائرات الحربية.

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