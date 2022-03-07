وزيرة الداخلية البريطانية تخاطب الإنتربول لتعليق عضوية روسيا

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، رفض الإنتربول الدولى، طلب أوكرانيا باستبعاد روسيا من منظمتها على الرغم من دعم كل من بريطانيا وبولندا اللتين طلبتا تعليق عضوية روسيا.
وقال متحدث باسم الأمانة العامة للإنتربول - فى تصريح خاص لصحيفة الجارديان البريطانية -: "يمكن فقط للجمعية العامة، وهى الهيئة الإدارية العليا للإنتربول التى تضم ممثلين من كل دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة، التصويت على القضايا المتعلقة بالعضوية. وتواصل الأمانة العامة للإنتربول مراقبة الوضع المتعلق بأوكرانيا عن كثب".
والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أو "الإنتربول"، هى هيئة فوق وطنية تقدم الدعم فى التحقيقات للدول الأعضاء، بشكل أساسى من خلال نظام النشرة الحمراء الذى يُصدَر ضد المشتبه بهم دوليًا.
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