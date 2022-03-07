موعد الضمان الجديد sbis.hrsd.gov.sa بعد تسلم رواتب ماري – رجب 1443، حيث يتطلع المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور الجديد التعرف على المواعيد الشهرية لتسلم الرواتب والذي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديده شهريا، كما يقوم غير المؤهلين بالبحث عن كيفية إعادة التسجيل أو التظلم على الضمان المطور للقبول بالمرحلة الثالثة.

موعد الضمان الجديد sbis.hrsd.gov.sa تسلم رسالة الأهلية وتوقيت صرف راتب أبريل 2022

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد تقويم صرف الرواتب شهريا لجميع المستفيدين، كما أعلنت عبر منصتها الرسمية على تويتر توحيد مواعيد الصرف الشهري لمستفيدي الضمان بالنظام القديم، والذين قاموا بتحديث بياناتهم على منصة الدعم والحماية، ومستفيدي الضمان المطور الجديد، بالمرحلة الأولى والثانية، ليتم شهريا ببداية الشهر الهجري، وتتيح الوزارة أيضا رقم الاتصال المجاني الموحد.

أخبار صرف رواتب الضمان حسب منصة تويتر

كانت آخر الأخبار عن صرف رواتب الضمان المطور على منصة الدعم والحماية عبر المنصة الرسمية لها والتي تقوم من خلالها توصيل الاخبار والتعليمات للمستفيدين:

تم إيداع رواتب الضمان لمستفيدي الوزارة جميعهم، بالنظام القديم والجديد بالمصارف في 2 مارس 2022.

قامت الوزارة بتوحيد مواعيد الصرف لجميع المستفيدين بنفس الموعد شهريا على أن يكون باليوم الأول من الشهر الهجري.

تقوم الوزارة بإرسال رسائل التأهيل للمستفيدين على الهواتف النقالة بعد دراسة كافة الطلبات في 40 يوم.

لمن لم يتسلم رسالة الأهلية عليه الاتصال على الرقم المجاني للوزارة للتعرف على السبب.

يقوم غير المؤهلين بإعادة التسجيل من جديد بمنصة الدعم والحماية وتجنب أسباب رفض الراتب بالمرة السابقة.

موعد تسلم راتب الضمان الجديد (أبريل – شعبان)

ميعاد إيداع الراتب بالميلادي ميعاد إيداع الراتب بالهجري 3 أبريل 2022 2 شعبان 1443 (2-9-1443)

حاسبة الضمان المطور والحد المانع للضمان

يجب عند التسجيل التعرف على الحد الأدنى للدخل وقيمة الدخل الشهري الذي يتم تسلمه حسب الراتب، كما يجب على الراغبين في الاستفادة تسجيل كامل الدخل الشهري للفرد والاسرة، بما فيه الراتب المكتسب وغير المكتسب وراتب الزوجة، ويكون الحد المانع للضمان كالتالي: