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موعد الضمان الجديد sbis.hrsd.gov.sa بعد تسلم رواتب ماري – رجب 1443، حيث يتطلع المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور الجديد التعرف على المواعيد الشهرية لتسلم الرواتب والذي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديده شهريا، كما يقوم غير المؤهلين بالبحث عن كيفية إعادة التسجيل أو التظلم على الضمان المطور للقبول بالمرحلة الثالثة.
موعد الضمان الجديد sbis.hrsd.gov.sa تسلم رسالة الأهلية وتوقيت صرف راتب أبريل 2022
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد تقويم صرف الرواتب شهريا لجميع المستفيدين، كما أعلنت عبر منصتها الرسمية على تويتر توحيد مواعيد الصرف الشهري لمستفيدي الضمان بالنظام القديم، والذين قاموا بتحديث بياناتهم على منصة الدعم والحماية، ومستفيدي الضمان المطور الجديد، بالمرحلة الأولى والثانية، ليتم شهريا ببداية الشهر الهجري، وتتيح الوزارة أيضا رقم الاتصال المجاني الموحد.
أخبار صرف رواتب الضمان حسب منصة تويتر
كانت آخر الأخبار عن صرف رواتب الضمان المطور على منصة الدعم والحماية عبر المنصة الرسمية لها والتي تقوم من خلالها توصيل الاخبار والتعليمات للمستفيدين:
- تم إيداع رواتب الضمان لمستفيدي الوزارة جميعهم، بالنظام القديم والجديد بالمصارف في 2 مارس 2022.
- قامت الوزارة بتوحيد مواعيد الصرف لجميع المستفيدين بنفس الموعد شهريا على أن يكون باليوم الأول من الشهر الهجري.
- تقوم الوزارة بإرسال رسائل التأهيل للمستفيدين على الهواتف النقالة بعد دراسة كافة الطلبات في 40 يوم.
- لمن لم يتسلم رسالة الأهلية عليه الاتصال على الرقم المجاني للوزارة للتعرف على السبب.
- يقوم غير المؤهلين بإعادة التسجيل من جديد بمنصة الدعم والحماية وتجنب أسباب رفض الراتب بالمرة السابقة.
موعد تسلم راتب الضمان الجديد (أبريل – شعبان)
|ميعاد إيداع الراتب بالميلادي
|ميعاد إيداع الراتب بالهجري
|3 أبريل 2022
|2 شعبان 1443 (2-9-1443)
حاسبة الضمان المطور والحد المانع للضمان
يجب عند التسجيل التعرف على الحد الأدنى للدخل وقيمة الدخل الشهري الذي يتم تسلمه حسب الراتب، كما يجب على الراغبين في الاستفادة تسجيل كامل الدخل الشهري للفرد والاسرة، بما فيه الراتب المكتسب وغير المكتسب وراتب الزوجة، ويكون الحد المانع للضمان كالتالي:
|عدد أفراد الاسرة
|الاستحقاق النقدي في الشهر
|الحد المانع للضمان شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
الاعتراض على الأهلية (المرحلة الثالثة) تسجيل جديد بمنصة الدعم والحماية
- يجب أن يكون هنالك حساب عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ثم يتم الدخول على “بوابة النفاذ الوطني الموحدة“.
- يجب الاختيار بين اثنين (الدخول عبر منصة الدعم والحماية – منصة النفاذ الوطني).
- يتم إنشاء حساب جديد.
- ينتقل المستخدم بعد ذلك إلى “رابط الضمان الاجتماعي المطور“.
- يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة واتباع الشروط والموافقة عليها.
- يجب الحصول على رقم الطلب لمتابعة الطلب فيما بعد.
- رقم هاتف الضمان الموحد 19911 للاستعلام والتواصل المباشر.