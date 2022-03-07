كيفية التسجيل في منصة إحسان كمستفيد وشروط الاستفادة منها

التسجيل في منصة إحسان كمستفيد، منصة إحسان هي من المنصات التي لاقت نجاح وترحاب كبير في المملكة العربية إالسعودية منذ إطلاقها، حيث تقوم المنصة بجمع وتوحيد التبرعات في مكان واحد لتنفيذ العديد من المشاريع الإغاثية والخيرية تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على شروط وطريقة التسجيل كمستفيد في المنصة، وكذلك الشروط اللازمة للاستفادة من المنح والتبرعات التي تقدمها المنصة.

كيفية التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

ترغب المملكة العربية السعودية في التسهيل على الراغبين في الاستفادة من خدمات ومزايا منصة إحسان، لذلك فقد إتاحت إمكانية التسجيل على المنصة وتقديم المستندات بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان، ويمكن للراغبين في الحصول على المنح ممن تنطبق عليهم الشروط السابقة التسجيل من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة إحسان.

تسجيل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال السعودي، ثم التأكيد على رمز التحقق والضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

إدخال رمز التحقق الذي سيتم إرساله إلى البريد الألكتروني.

اختيار البرنامج الذي يرغب المستفيد في الالتحاق به.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة، وإرفاق كافة المستندات التي تثبت صحة الحالة.

بعد ذلك يتم فحص الحالات والتأكد من استحقاقها للاستفادة من خدمات المنصة، ثم يتم إرسال الموافقة عبر موقع المنصة.

شروط اللازمة للاستفادة من منصة إحسان؟

تساعد منصة إحسان على رفع مستوى المعيشة للمواطن بالمملكة العربية السعودية، لذلك فهي تتيح خدماتها للعديد العديد من الفئات، فهي تقوم بتقديم الدعم للمشروعات الإغاثية، كما تعمل على مساعدة الأيتام والأرامل والمطلقات والحالات الاجتماعية والحالات المرضية المستحقة، وتقوم بسداد الديون المتعثرة وبناء المساكن وتجهيزها بالأدوات الكهربائية والمنزلية اللازمة.

وقد حددت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عدة شروط يجب توفرها حتى يمكن الاستفادة من تلك المنح المقدمة، ومن أهم تلك الشروط ما يلي: