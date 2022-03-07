روسيا تباشر التحقيق بشأن تطوير أوكرانيا أسلحة بيولوجية

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين بالتحقيق فى ما أعلن عن سعى أوكرانيا لتطوير أسلحة بيولوجية بتمويل أمريكي، وإتلافها الأدلة على ذلك مع انطلاق العملية الروسية.





وورد بيان اللجنة: "أصدر رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين تعليماته بجمع المعلومات ودراسة بيانات تم الإعلان عنها، وعند التأكد منها، إطلاق التحقيق وتحديد هوية المتورطين فى هذه الجريمة". وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف أتلف فور انطلاق العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا مكونات مسببة للأمراض الجرثومية، فى مختبرات نشطت بتمويل أمريكى قرب الحدود الروسية.

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