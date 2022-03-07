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عمر شويل - جدة رقم قصر عبد العزيز بن فهد الذي يبحث عنه الآلاف من الشعب السعودي الذين لديهم حاجات مالية وطلبات للمساعدة من الأمير، حيث أطلق الأمير مؤسسة خيرية خاصة به يقوم بصرف مساعدة مالية وسكنية وكذلك برنامج الإطعام طوال العام للمحتاجين والراغبين في التسجيل والاتصال عبر القنوات المتاحة لتقديم الدعم لهم.

“رقم قصر عبد العزيز بن فهد” للاتصال وطلب المساعدة المالية وأرقام الواتساب الخاصة

يتواصل العديد من المواطنين لطلب أرقام مؤسسة الأمير الخيرية أو الأرقام الخاصة به وأرقام القصر، كما قام الأمير عبد العزيز بن سعود بعمل وإنشاء مسجد خاص به من ضمن المشروعات الخيرية التي يقوم بإطلاقها، ويبحث المواطنين أيضا عن رقم هذا المسجد للتقدم وطلب المساعدة وخاصة مع اقتراب بداية شهر رمضان الكريم للحصول على الدعم.

صيغة طلب مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد

تتيح مؤسسة الأمير في منطقة تبوط فقط بريد إلكتروني لتوصيل استغاثة وطلبات الدعم من المواطنين إلى الجهة العليا، ويشمل التقديم إرسال الطلب بصيغة محددة مرفقا بالمستندات المطلوبة التي تثبت بيانات المواطن وتثبت أيضا الحاجة إلى الدعم المالي مع تقديم الفواتير الثبوتية ليتم الالتفات لهذا الطلب، ويكون معرض الطلب بالشكل التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد

تحية طيبة وبعد

أقدم لكم طلب مساعدة وأتمني أن تنظروا إلى وضعي وأن تتعاطفوا مع شكواي، فأنا غير قادر على تحمل النفقات وتلبية متطلبات أسرتي، وأنت ساعدتنا وفقكم الله لكل خير، وجعلكم عونا لنا.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاسم كاملاً/ …………….

محل السكن / ……………

رقم الهاتف/ …………….

كيفية طلب معونة الأمير من المؤسسة الخيرية الخاصة به

يتم التواصل مع الأمير من خلال التراسل عبر البريد الإلكروني لمنطقة تبوك، أو الاتصال على الرقم الموحد للسعوديين من خارج وداخل المملكة أو أرقام واتساب، كما نتيح رقم مسجد الأمير لطلب المعونة مع اقتراب شهر رمضان الكريم:

عنوان المؤسسة: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

رقم مكتب المؤسسة: 485232658966 -من داخل المملكة على واتساب 8004000000 – ومن خارج المملكة 920030003

رقم واتساب الجديد 0556663321

متابعة أخبار المؤسسة عبر تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

التواصل مع المؤسسة (لمنطقة تبوك فقط)

يتم الاتصال على الرقم الموحد: ٩٢٠٠١٥١٥٢

للاتصال من خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨

ص.ب تبوك ٥٩٨. – أو عبر الرمز البريدي ٧١٤٢١

رقم الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويلة ٣٥٠-٢٥١

البريد الالكتروني: [email protected]

عنوان المؤسسة في تبوك : المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.