طريقة الاستفادة من حجز تذاكر الدخول الخاصة بمعرض العطور واجهة الرياض

يقدم معرض العطور، في واجهة الرياض، أكبر معرض للعطور في الشرق الأوسط وكجزء من موسم الرياض الذي ترعاه هيئة الترفيه السعودية كان هناك عدد كبير من الزوار في اليوم الأول من، افتتاح معرض العطور، حيث يتيح هذا المعرض عبر موقعه حجز تذاكر الدخول فيه، وتفاصيل الاستفادة من إجراء هذا الحجز فيما يلي

معرض العطور واجهة الرياض

هو اكبر معرض يرتئي الجميع لزيارته نظراً لأهميته في جمع الخبراء والمهتمين بروائح العطور تحت سقف واحد بالتعاون مع شركة شركة بوتيكــات، وفي الوقت الحالي تتشابك مزايا المعرض بأنه يضم اكثر من 200 علامة تجارية يستضيفها بالفعل من أجدر الماركات الخاصة بالعطور والتي تستحق التجربة عربية وعالمية فاخرة.

عن معرض العطور

تاريخ التاريخ : السبت, 26 فبراير 2022 – ينتهي معرض العطور في الإثنين, 14 مارس 2022 الوقت تبدأ الساعة 01:00 م الموقع العاصمة الرياض المكان واجهة الرياض

موقع معرض العطور حجز 2022

نظراً لجاذبية معرض العطور الذي ينتهي الإثنين, 14 مارس 2022، يبحث الكثير محبي العطور عن، رابط حجز تذكرة دخول معرض العطور بواجهة الرياض، حيث يمكن الانتقال الى الموقع الالكتروني لموسم الرياض الذي يقدم فعالية معرض العطور وبدء الحجز بأسهل ما يكون مع التنويه لتوفر نوعين من التذاكر وهي العادية وتذاكر كبار الشخصيات، ولكن إذا كنت لا تعرف كيفية ذلك الحجز في معرض العطور 2022 فإليك التعليمات مما يلي،

طريقة حجز تذاكر الدخول الخاصة بمعرض العطور واجهة الرياض