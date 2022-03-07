رابط نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 عبر بوابة noor.moe.gov.sa

رابط نظام نور نتائج الطلاب ، والذي يتم من خلاله استخراج نتائج طلاب وطالبات الصفوف المختلفة بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، فمع بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، تكثف البحث من خلال أولياء الأمور لمعرفة خطوات استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية عبر نظام نور، وحرصت وزارة التعليم بالمملكة من تقديم كافة التسهيلات التي يتثنى لولي الأمر والطالب الحصول علي نتائج الأبناء من خلال الولوج إلكترونيًا إلي بوابة نور.

تتزامن الاختبارات النهائية والتي تم عقدها امس مع بوابة نور التي يتم من خلالها استخراج علامات كل مادة من المواد الدراسية، فقد وضحت وزارة التعليم أن المواد الدراسية يتم تصحيحها بعد انتهاء الطلاب من الاختبار، ويتم رفع الدرجات ببوابة نور الإلكترونية، والتي يتم الدخول لها من خلال رقم الهوية الوطنية.

رابط نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية 1443

وزارة التعليم كشفت عبر صفحتها الرسمية بتويتر انه يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور بكافة المستويات التعليمية، وذلك من خلال الانتهاء من تصحيح ورصد علامات الطلاب ورفع درجات كل مادة من المواد الدراسية التي تم تصحيحها إلكترونيًا، وتعد منصة نور التعليمية من المنصات الإلكترونيات الهامة التي توفر عددًا كبيرًا من الخدمات الإلكترونية المتميزة، والتي تقدم مجموعة من الخدمات التعليمية للطلاب بما في ذلك استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية أو برمز التحقق والاسم، ويتم الدخول لنظام نور نتائج الطلاب من خلال التالي:

الولوج إلي الرابط الرسمي لبوابة نور الإلكترونية.

تسجيل الدخول للنظام من خلال الاسم وكلمة المرور.

اختر الاستعلام عن نتائج الطلاب.

حدد درجة الطالب ثم أدخل رقم الهوية الوطنية للطالب.

اختر أيقونة الحصول على النتيجة لتظهر مباشرة.

نتائج الطلاب عبر نظام نور الإلكتروني

قررت وزارة التعليم أنه من الضروري استكمال الموافقة على درجات الطالب لجميع المستويات الأكاديمية وتم إصدار شهادات الطالب من خلال نظام نور بالعام الدراسي الأول، وعلي نفس النهج سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب برقم الهوية كما سبق، وقد أعلنت بعض المدارس عن نتائج الطلاب في نظام نور التعليمي اليوم ، وتنتظر المدارس الابتدائية والثانوية المتبقية للإعلان عن نتائجها في نظام نور، ويتثنى لكافة أولياء الأمور والطلاب استخراج النتيجة من خلال رابط منصة نور المرفق بالأعلى.